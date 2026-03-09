Le Pavage Jirico et le Décor Mercier s’échangent les deux premiers matchs

Dans le premier duel au Centre Rousseau de Saint-Jean-Port-Joli, le Décor Mercier a rapidement entrepris une poussée de trois filets par l’entremise de Benjamin Fréchette et de Jean-Daniel Gauthier à deux reprises. Or, Nicolas Lamarre a rétréci l’écart pour le Pavage Jirico avec son cinquième de la danse printanière.

Les Magnymontois ont repris là où ils avaient laissé en deuxième période avec deux autres filets, gracieuseté de Sammy Dubois et de Pierre-Luc Dion, dont l’un en avantage numérique.

Résilients, Philippe Bisson et Charles Hébert ont chacun enfilé l’aiguille pour tenter de combler l’écart, mais en vain. Le Décor Mercier s’est finalement imposé au compte de 5-3.

Dans la victoire, Zachary Émond a arrêté 31 des 34 tirs dirigés vers lui. Son opposant, Félix-Antoine Leblond, a terminé la rencontre avec une performance de 19 arrêts sur 24 tirs.

D’ailleurs, lors du dernier tiers, pas moins de 14 pénalités ont été décernées au total aux deux formations.

Une foule de partisans à Montmagny

La série s’est transportée à l’aréna de Montmagny le samedi 7 mars dernier devant une foule de 975 spectateurs.

Cette foule a semblé donner des ailes au Décor Mercier, alors que François Gagnon a fait vibrer les cordages en premier. Or, Zacharie Dumas a répliqué quelques instants après pour niveler la marque.

En deuxième période, l’attaquant natif de Cap-Saint-Ignace, Julien Hébert, a enfilé l’aiguille à deux reprises, tout comme les locaux par l’entremise de Jean-Daniel Gauthier et de Sammy Dubois pour porter la marque à 3-3 après 40 minutes de jeu.

Jean-Daniel Gauthier pour Montmagny en avantage numérique et Joshua Desmarais pour Saint-Jean-Port-Joli ont chacun inscrit un filet lors du dernier tiers pour envoyer les deux équipes en prolongation.

C’est finalement le vétéran Nicolas Lamarre du Pavage Jirico, avec son sixième des séries éliminatoires, et ce lors d’un avantage numérique, qui a permis de niveler la série et de donner la victoire à son équipe au compte de 5-4.

Dans la défaite, Zachary Émond a connu toute une soirée de travail avec une performance de 52 arrêts sur 57 lancers. Son vis-à-vis, Félix-Antoine Leblond, a arrêté 34 des 38 tirs qu’il a reçus.

La série se poursuit du côté de Saint-Jean-Port-Joli, alors que le troisième duel est prévu pour le vendredi 13 mars prochain à 20 h 30.