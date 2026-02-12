Stabilisation des berges : les travaux d’enrochement se termineront plus tôt que prévu

Les travaux d’enrochement et de reconstruction du haut marais, réalisés dans le cadre du chantier de stabilisation des berges dans le secteur de la Pointe-aux-Oies à Montmagny, se termineront d’ici la fin du mois de février, devançant ainsi l’échéancier initialement prévu.

Les conditions météorologiques favorables, combinées à une bonne planification de l’entreprise chargée des travaux, ont permis un déroulement efficace des opérations.

Ces facteurs ont contribué de façon significative à la rapidité d’exécution du chantier, tout en maintenant les standards de qualité et de sécurité requis.

La Ville se réjouit de cette progression accélérée, qui permet de réduire la durée des interventions dans le secteur et de limiter les impacts pour la population.

Rappelons que les travaux de stabilisation visent à protéger la bande riveraine, à prévenir l’érosion et à assurer la pérennité des infrastructures situées à proximité, dans un contexte de changements climatiques et de conditions hydrologiques de plus en plus variables.

Une dernière étape, consacrée à la végétalisation des berges et du haut marais, se déroulera au printemps prochain. Celle-ci permettra de compléter les interventions par l’implantation de végétaux adaptés, favorisant à la fois la stabilisation naturelle des sols, l’intégration paysagère du site et la protection à long terme des berges.