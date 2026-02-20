La MoFarm s’enracine chez Montel

Montel Inc., une entreprise magnymontoise spécialisée dans la fabrication de systèmes mobiles à haute densité, annonce un partenariat stratégique avec des chercheurs de l’Université métropolitaine de Toronto (TMU) afin de soutenir le développement d’une technologie innovante de production intérieure de petits fruits ne nécessitant pas de pollinisateurs.

Dans le cadre de cette collaboration, Montel concevra et hébergera une ferme pilote nommée MoFarm, où sera mise à l’épreuve la nouvelle technologie de pollinisation par circulation d’air développée par la TMU, dans un environnement réel et contrôlé.

Située à proximité immédiate de l’usine de Montel à Montmagny, MoFarm servira de plateforme essentielle pour analyser la performance du système de pollinisation, soutenir des cycles de culture continus à l’année, reproduire les conditions représentatives de la culture verticale intérieure et favoriser une collaboration étroite entre les chercheurs de la TMU et les spécialistes de l’entreprise.

« La mission de Montel a toujours été d’aider les producteurs à cultiver davantage avec moins d’espace. Collaborer avec la TMU nous permet de repousser les limites de la culture intérieure lorsque la science et l’ingénierie avancent main dans la main », souligne Yves Bélanger, vice‑président aux ventes – Culture verticale intérieure, chez Montel Inc.

Un effort national pour repenser la production alimentaire

En juin 2025, les professeures Habiba Bougherara et Lesley Campbell, de la TMU, ont obtenu une subvention pouvant atteindre 5 millions de dollars pour faire progresser leurs travaux sur un système permettant la culture intérieure de framboises et possiblement d’autres petits fruits sans recours aux abeilles.

Leur technologie repose sur un système breveté de circulation de l’air et de gestion du microclimat, conçu pour assurer le transfert autonome du pollen entre les fleurs, répondant ainsi à l’un des principaux défis de la production en environnement contrôlé.

Montel contribue à ce projet en tant que chef de file reconnu en systèmes de culture verticale intérieure, mettant à profit son expertise en ingénierie et un environnement d’essais entièrement adapté afin de soutenir l’avancement scientifique de la TMU.

Fondée en 1924 à Montmagny (Québec), l’entreprise est aujourd’hui un acteur nord-américain majeur en systèmes mobiles à haute densité et en solutions de culture verticale intérieure. Forte d’un riche héritage en ingénierie, elle conçoit des solutions clés en main pour optimiser l’espace, l’efficacité et la durabilité.