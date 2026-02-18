Transition énergétique : le Parc éolien de la Forêt Domaniale est autorisé

EDF solutions électriques et l’Alliance de l’énergie de l’Est, accueillent avec enthousiasme l’adoption du décret gouvernemental autorisant la réalisation du Parc éolien de la Forêt Domaniale, un projet de 30 éoliennes totalisant une puissance installée de 185,6 mégawatts (MW).
Implanté en secteurs forestiers, le parc sera situé́ sur les territoires des municipalités de Cap- Saint-Ignace, Montmagny, Notre-Dame-du-Rosaire et Sainte-Apolline-de-Patton, dans la MRC de Montmagny.
Cette décision confirme le lancement officiel du projet et des travaux.
Un partenariat communautaire au cœur du projet
Le parc éolien de la Forêt Domaniale est issu d’un partenariat égalitaire entre EDF solutions électriques et l’Alliance de l’énergie de l’Est, qui détiennent chacune 50 % du projet.
Celui-ci prévoit des versements annuels aux collectivités d’accueil de CAD 5700$ par MW installé et ce, indexés annuellement selon l’indice des prix à la consommation.
Pour l’ensemble du parc, cela représente plus de 30 M$, dont plus de 17 M$ bénéficieront aux municipalités de Cap-Saint-Ignace, Saint-Apolline-de-Patton, Montmagny et Notre-Dame-du-Rosaire sur la durée de vie du projet estimée à 30 ans.
L’Alliance de l’énergie de l’Est, actionnaire à 50% du projet, redistribuera les profits, près de 198 M$ sur 30 ans, aux 16 MRC et à la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk, leur permettant d’investir dans des initiatives qui profitent à leurs communautés.
Dans une volonté de transparence et de dialogue, le projet s’appuie également sur un comité́ de suivi déjà̀ actif, qui assure des échanges réguliers avec les parties prenantes et les citoyens tout au long de son développement.
« Nous sommes heureux de recevoir l’autorisation officielle pour le Parc éolien de la Forêt Domaniale. Ce projet est le fruit de la vision partagée entre EDF solutions électriques et l’Alliance de l’énergie de l’Est, et représente un projet important pour la région, combinant énergie propre et retombées économiques significatives pour les communautés d’accueil », explique le Vice-Président Développement, Canada et Nord-Est des États-Unis, EDF solutions électriques, Stephane Desdunes.
En phase de construction, environ 250 travailleurs seront requis, en plus de la création d’emplois permanents lors de l’exploitation.
« Grâce à l’autorisation officielle de ce parc éolien, ce projet illustre comment la transition énergétique peut devenir un levier concret de développement régional et de prospérité pour les régions partenaires, le tout, dans le respect de l’environnement et des communautés d’accueil », admet le président d’Alliance de l’énergie de l’Est, Michel Lagacé.
La protection de la biodiversité et des milieux naturels a été pris en compte à chacune des étapes du projet, appuyée par la réalisation d’études environnementales et la mise en place de plusieurs mesures d’atténuation.
Les travaux de construction devraient débuter au cours de l’hiver 2026 pour une mise en service prévue au cours de l’année 2027.
Le chantier sera réalisé en collaboration avec des entreprises et fournisseurs locaux, dans le souci d’un développement durable et bénéfique pour la collectivité.
Les citoyens et citoyennes sont invités à suivre l’avancement du projet et les mises à jour sur le site web officiel du Parc éolien de la Forêt Domaniale.