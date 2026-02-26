Le projet éolien de Saint-Paul va de l’avant

Après celui de la Forêt Domaniale la semaine dernière, Kruger Énergie, l’Alliance de l’énergie de l’Est et Potentia Renewables Inc annonce avoir aussi reçu un décret gouvernemental autorisant le projet de parc éolien à Saint-Paul-de-Montminy.

D’une puissance de 196 MW, le parc sera développé dans les municipalités de Saint-Paul-de-Montminy, Notre-Dame-du-Rosaire et Sainte-Apolline-de-Patton. Sa mise en service est prévue en décembre 2027.

Le projet pourrait créer plus de 300 emplois durant sa construction et de 3 à 5 emplois permanents durant ses 30 ans d’exploitation. Pendant la durée de vie du parc, il est prévu que les communautés membres de l’Alliance se partagent un montant estimé à 198 millions de dollars, et les communautés d’accueil du projet recevront 20,1 millions de dollars en paiements fermes.