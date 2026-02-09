Meurtre à Cap-Saint-Ignace : arrestations dans le dossier

Les enquêteurs du Service des enquêtes sur les crimes contre la personne de la Sûreté du Québec annoncent avoir procédé le 5 février à deux arrestations relativement au meurtre d’Yves Guillemette, de Cap-Saint-Ignace, qui était survenu le 30 décembre à Cap-Saint-Ignace.

Une femme dans la quarantaine et deux hommes dans la trentaine ont été arrêtés sans mandat pour meurtre. Les deux hommes ont par la suite été identifiés comme étant Jeff Otis Brouillette et Maxime Fleury. Ils font face à des accusations d’homicide involontaire. Des perquisitions ont également été menées dans les lieux de résidences des suspects. Ils demeurent détenus pour le moment.

Rappelons que le 30 décembre 2025, le corps d’un homme avait été retrouvé à l’extérieur de sa résidence sur la route du Petit-Cap, à Cap-St-Ignace. Celui-ci a été formellement identifié plus tard comme étant Yves Guillemette, 59 ans. (LOB)