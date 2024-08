Mathieu Thibault remporte un prix d’excellence académique au gala des Inuk de l’UQAC

Originaire de L’Islet, Mathieu Thibault, un joueur de hockey qui évoluait avec les Inuk de l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) au niveau universitaire division 2, s’est illustré dans sa ligue en recevant le prix d’étudiant-athlète de l’année. Cette saison, M. Thibault a inscrit 19 points en 12 rencontres. Ces statistiques ont fait de lui le meilleur pointeur de l’équipe. L’ensemble de ses exploits ont été accomplis alors qu’il poursuivait un baccalauréat en génie civil, et ce, avec succès.

L’entraineur-chef des Inuk de l’UQAC, Simon Gaudreault n’avait que des bons mots à dire à propos de Mathieu Thibault : « Sur le plan académique, il a su parfaitement concilier études et sport, s’adaptant à son nouvel environnement universitaire avec une grande aisance. Son dévouement et son talent font de lui un membre précieux et un modèle pour ses coéquipiers ».

​(LOB)