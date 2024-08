Qui s’affichera sur les murs?

Québec a fait sa grande part avec 20 M $ en provenance du Programme d’aide financière pour les infrastructures récréatives, sportives et de plein air (PAFIRSPA), 20 M $ en direct du Plan québécois des infrastructures (PQI), qui permettront au Centre de services scolaire d’investir dans la réalisation des plans et devis, et 14 519 M$ pour la salle Edwin-Bélanger de la part du ministère de la Culture et des Communications.

Et maintenant, quelle est la suite? Selon nos informations, le dossier sportif progresse à grands pas et il sera le plus facile à concrétiser car on parle de nouveaux bâtiments pour la piscine et la palestre, donc qui n’affecteront pas les cours offerts aux étudiants. Il reste quelques détails à finaliser. Pour la salle Edwin-Bélanger il faudra franchir une étape importante, soit la participation du gouvernement fédéral, par l’entremise de Patrimoine Canada. Des rencontres devraient se tenir sous peu mais il fallait d’abord l’engagement du gouvernement provincial.