Frédéric Jean quitte la préfecture

Frédéric Jean, maire de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud a annoncé qu’il démissionnait de son poste de préfet de la MRC de Montmagny lors de la réunion du Conseil des maires qui s’est tenue le mardi 10 février 2026.

En effet, il désire se consacrer davantage à ses activités entrepreneuriales. Sa compagnie, Emballages LM, a récemment acquis les actifs d’un compétiteur d’une fois et demie sa taille, Cascades de Berthierville. « Le défi est important. On veut intégrer toute cette production dans notre usine, chez nous. On doit mettre les bouchées doubles », indique-t-il. Cette expansion s’accompagnera d’une croissance importants des activités aux installations de St-Francois-de-la-Rivière-du-Sud et d’un besoin accru de main-d’œuvre en 2026. Dans ce contexte, le politicien n’a plus le temps requis à consacrer à la préfecture.

Lors de la réunion, il a tenu à remercier chaleureusement ses collègues maires et mairesses pour leur soutien et leur compréhension.

Frédéric Jean a été élu préfet de la MRC de Montmagny pour la première fois le 22 novembre 2023. Il est entré officiellement en fonction après cette élection, prenant la relève de Jocelyne Caron, qui occupait le poste depuis plus de six ans. Par la suite, il a été réélu par acclamation le 26 novembre 2025 pour un nouveau mandat.

Le préfet remplaçant sera choisi lors de la prochaine séance du Conseil des maires de la MRC de Montmagny. M. Jean, pour sa part, demeurera autour de la table à titre de maire. En effet, celui-ci a indiqué qu’il demeurait en poste dans sa municipalité.

« Il y a probablement déjà des intéressés. On verra bien. De mon côté, je retourne sur mon siège de maire », conclut-il. (JST)