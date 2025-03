Résidence d’artiste : Annie Houle la Miss S4astrophe

C’est à la fin janvier que le jury composé de membres des Arts de la scène de Montmagny (ADLS) et du Cégep de La Pocatière - campus Montmagny (CECM) a sélectionné l’artiste qui sera en Résidence artistique - Volet technique offerte par le programme de Régie et techniques scéniques (RTS) à l’hiver 2025. Il s’agit du projet d’Annie Houle : Ma neige, tout un cirque !

Elle sera accompagnée du directeur musical Dany Thériault, du directeur technique Thomas Rancourt, du directeur cinéma Edgar Fritz et des musiciens Patrick Lavoie et Olivier Beaulieu. À la fin du parcours, une représentation sera offerte gratuitement au public magnymontois. Les défis pour les étudiant(es) RTS. Il s’agit d’un projet multidisciplinaire incluant une performance musicale en direct, un carrousel, des projections, du théâtre, du cinéma muet et de la poésie. Les étudiants pourront œuvrer sur de multiples aspects techniques qui relèvent des particularités de ce spectacle.

Ils veilleront au montage, à l’opérationnalisation et au fonctionnement du carrousel, ainsi qu’à l’harmonie des projections et de la scénographie dans un premier temps (fin avril). Lors du deuxième séjour, à la fin mai, l’équipe sera à pied d’œuvre pour monter et finaliser la première partie du spectacle.

Ma neige, tout un cirque !, c’est l’histoire de l’humanité vue à travers les yeux de Sloche, le tout dernier bonhomme de neige. On y retrouve un cirque dans lequel l’humain fait évoluer des enjeux sociaux, politiques, économiques et environnementaux sans réaliser qu’il court à sa propre perte. Cette production satirique combine diverses formes d’art dans une atmosphère ludique et colorée. La démarche repose essentiellement sur la vulgarisation scientifique. Annie Houle est une enseignante qui détient un Ph. D. Son intérêt et sa curiosité pour la science et son accessibilité ont guidé l’élaboration de la trame narrative des textes. (LOB)