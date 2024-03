Gabrielle Brisebois et Michelle Bernard, conseillères, Lise M. Vachon, agente de liaison de l’AFEAS, Marc Laurin, m aire, Mireille Thibault, conseillère, Gaëtane Corriveau, idéatrice et coordonnatrice du projet Défi parité+ EDI, Sylvie Boulet et Jessy Croteau, conseillers. (Photo: Marc Laurin)