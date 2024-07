Dans le cadre du Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air (PAFIRSPA), le gouvernement du Québec annonce un investissement de plus de 21 M$ en Côte-du-Sud.

Pour le volet 1 du programme, un montant total de 20,1M$ a été octroyé pour la réalisation de deux projets. De ce montant, 20 M$ sont réservés au Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud pour le Complexe culturel et sportif de Montmagny. Le détail de ce projet sera connu ultérieurement lors d’une annonce officielle. Le Centre de services scolaire est toujours en attente d’une réponse concernant la deuxième demande d’aide financière, également de 20 M$, qui avait été déposée dans le programme PQI.

Toujours dans le volet 1,100 000$ ira à la municipalité de Saint-Fabien-de-Panet pour le Parc intergénérationnel.

Dans le volet 2, un montant total de 262 648 $ a été octroyé pour la réalisation de trois projets en Côte-du-Sud, soit 69 762 $ pour l’Amélioration du réseau de sentiers du parc des Appalaches, 82 114 $ à la municipalité de Saint-Aubert pour un projet Autour de la tour et 110 772 $ pour la municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud pour la Création d’un sentier actif au Parc Franco-Fun.

« Aujourd’hui, je ressens une grande fierté de pouvoir annoncer ces projets dans Côte-du-Sud, ce sont des investissements qui étaient très attendus dans la région et depuis longtemps. L’action de notre gouvernement à améliorer les infrastructures récréatives et sportives démontre notre engagement envers nos communautés afin d’offrir des espaces sécuritaires, de qualités et permettant à tous les citoyennes et citoyens de tous âges de pouvoir profiter de ces nouvelles installations. Je tiens aussi à saluer le travail des municipalités qui ont su démontrer la pertinence de leur projet », souligne Mathieu Rivest, député de Côte-du-Sud.