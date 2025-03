24 M$ en 2024 pour Promutuel Assurance Côte-Sud

Promotuel Assurance Côte-Sud a enregistré un résultat des activités d’assurance de 24 M $ pour l’année 2024, un véritable tour de force dans une industrie en transformation, selon elle.

Promutuel a également remis plus de 1,6 M $ en dons et commandites afin de soutenir des causes, organismes et événements locaux qui contribuent au développement économique et social de la région. Elle a également annoncé le versement d’une ristourne de 6 % de leurs primes 2024 aux membres-assurés, pour un total de 6,9 M $. De plus, 2,1 M $ ont été réservés pour la poursuite du programme de ristourne communautaire, visant à soutenir les initiatives locales qui contribuent au dynamisme de la région.

Les résultats ont été présentés aux membres-assurés lors de sa dernière assemblée annuelle. Cette séance a également le théâtre d’une proposition de regroupement avec Promutuel Assurance de l’Estuaire, qui fera l’objet d’une assemblée générale extraordinaire le 6 mai prochain.