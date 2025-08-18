4 chefs d’accusation de nature sexuelle pour un homme de L’Islet

Une publication sur le réseau social Facebook la semaine dernière est devenue virale dans la région avec plus de 4 000 partages. Elle affirmait qu’un homme résidant à L’Islet nommé Maxime Talbot avait été accusé d’agression sexuelle sur une victime mineure.

Dans les commentaires de cette publication, plusieurs internautes semblent douter de la validité des faits relatés dans cette dernière, car aucune source n’est nommée par l’auteur.

Après vérification au plumitif, le Journal confirme qu’il y a bien quatre chefs d’accusation déposés contre l’accusé, Maxime Talbot, 29 ans. Deux chefs sont pour contact sexuel avec un enfant âgé de moins de 16 ans et deux sont pour agression sexuelle sur un plaignant de moins de 16 ans. Certaines infractions au dossier remontent à mai 2021. L’accusé aurait été arrêté en juin dernier, puis libéré avec une promesse de comparaitre avant de revenir devant le juge Sébastien Proulx le 19 juin dernier. Il sera de retour en cour au palais de justice de Montmagny le 5 septembre prochain. (KD)