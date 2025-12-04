Mieux comprendre les politiques derrière le système de santé

La Fondation Jean-Charles-Bonenfant offre chaque année la chance à des gens avec des parcours différents de vivre la vie parlementaire pendant 18 mois. Cinq personnes sont choisies annuellement au Québec pour participer à ce stage. Il y a plusieurs volets à l’expérience, dont le jumelage avec un député.

Koralie Yergeau est originaire de l’Abitibi-Témiscamingue et elle est infirmière et étudiante à la maitrise. Elle exerce à l’urgence et aux soins intensifs depuis 2020. Dans les dernières années, elle dit avoir développé une vision plus globale de la santé et du système qu’il l’entoure et avoir un grand intérêt à découvrir comment les différentes politiques sont adoptées et comment les influencer.

Elle explique que le programme demande aux députés de signifier leur intérêt à recevoir un stagiaire, puis ce sont les participants qui passent les députés en entrevue afin de trouver celui avec qui ils auraient le plus d’affinité. Le choix de Koralie s’est finalement arrêté sur Mathieu Rivest, le député de Côte-du-Sud. « Pendant son entrevue, il nous a beaucoup parlé de bienveillance et c’est quelque chose qui me rejoignait beaucoup. Il en parlait autant dans le travail avec les autres que dans le quotidien. Il s’est présenté sous un angle différent que plusieurs autres députés. J’ai l’impression que bienveillance n’est pas un mot qu’on entend souvent en politique », explique-t-elle. Elle ajoute que sa formation de musicien l’intéressait également, car elle appréciait l’idée d’être avec quelqu’un qui, comme elle, n’était pas un « politicien de carrière ».

Lors de sa semaine en circonscription, elle affirme avoir découvert qu’être un député en région peut être un défi de taille, principalement à cause du très grand territoire à couvrir. « En même temps, je remarque qu’il y a vraiment une belle proximité avec les gens qu’on ne voit pas dans les grandes villes. »