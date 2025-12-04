Mieux comprendre les politiques derrière le système de santé

Le député de Côte-du-Sud, Mathieu Rivest, a eu l’opportunité d’accueillir une stagiaire de la Fondation Jean-Charles-Bonenfant au sein de son équipe. Koralie Yergeau n’est pourtant pas une jeune femme avec un parcours politique, mais plutôt une infirmière qui souhaite mieux comprendre le système de santé québécois.
La Fondation Jean-Charles-Bonenfant offre chaque année la chance à des gens avec des parcours différents de vivre la vie parlementaire pendant 18 mois. Cinq personnes sont choisies annuellement au Québec pour participer à ce stage. Il y a plusieurs volets à l’expérience, dont le jumelage avec un député.
Koralie Yergeau est originaire de l’Abitibi-Témiscamingue et elle est infirmière et étudiante à la maitrise. Elle exerce à l’urgence et aux soins intensifs depuis 2020. Dans les dernières années, elle dit avoir développé une vision plus globale de la santé et du système qu’il l’entoure et avoir un grand intérêt à découvrir comment les différentes politiques sont adoptées et comment les influencer.
Elle explique que le programme demande aux députés de signifier leur intérêt à recevoir un stagiaire, puis ce sont les participants qui passent les députés en entrevue afin de trouver celui avec qui ils auraient le plus d’affinité. Le choix de Koralie s’est finalement arrêté sur Mathieu Rivest, le député de Côte-du-Sud. « Pendant son entrevue, il nous a beaucoup parlé de bienveillance et c’est quelque chose qui me rejoignait beaucoup. Il en parlait autant dans le travail avec les autres que dans le quotidien. Il s’est présenté sous un angle différent que plusieurs autres députés. J’ai l’impression que bienveillance n’est pas un mot qu’on entend souvent en politique », explique-t-elle. Elle ajoute que sa formation de musicien l’intéressait également, car elle appréciait l’idée d’être avec quelqu’un qui, comme elle, n’était pas un « politicien de carrière ».
Lors de sa semaine en circonscription, elle affirme avoir découvert qu’être un député en région peut être un défi de taille, principalement à cause du très grand territoire à couvrir. « En même temps, je remarque qu’il y a vraiment une belle proximité avec les gens qu’on ne voit pas dans les grandes villes. »
Mathieu Rivest a également annoncé, la semaine dernière, l’arrivée d’Hamilton Cidade à son équipe en tant qu’attaché politique. Son mandat est de soutenir l’équipe dans le suivi des dossiers locaux, l’accompagnement des citoyens et la représentation sur le terrain dans l’ensemble de la circonscription. M. Rivest a confié au Journal qu’il se réjouissait de cet ajout à son bureau, car M. Cidade est quelqu’un qui s’est bien fait connaitre des citoyens de la région avec son ancien poste chez Montmagny Accueil et par ses nombreuses implications. Il croit donc qu’il apportera une énergie positive sur le terrain ainsi qu’un support dans le suivi de plusieurs dossiers dont il a besoin actuellement avec les changements qu’il a connus dans son équipe dans les derniers mois. « C’est un honneur pour moi de joindre l’équipe du député et de travailler pour les gens de la Côte-du-Sud, mentionne M. Cidade via communiqué de presse. Je veux être présent, disponible et à l’écoute des réalités de notre territoire, que ce soit à Montmagny, L’Islet ou Kamouraska. »