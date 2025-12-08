Un organisme de L’Islet fraudé de plus de 5000$ entre 2019 et 2023

Richard Pierre était directeur général du Centre Yvon-Mercier, un organisme de L’Islet venant en aide aux hommes aux prises avec des problèmes de violence situé. À la suite d’une enquête réalisée par le Commissaire à la lutte contre la corruption (CLCC) de l’Unité permanente anticorruption (UPAC), l’accusé a été arrêté et des chefs d’accusations de fraude ont été déposés contre lui.

Entre avril 2019 et mai 2023, il est accusé d’avoir fraudé l’organisme pour plus de 5000 $, d’avoir produit de faux documents comme des factures et d’avoir utilisé des documents tout en sachant qu’ils étaient faux. M. Pierre a comparu devant le juge le 1ᵉʳ décembre dernier.

Le Centre Yvon-Mercier est sous une nouvelle direction depuis le départ de M. Pierre. Rappelons que l’organisme obtient une bonne partie de son financement du Centre intégré de santé et services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches ainsi que via d’autres organismes.

Peu de détails sont connus dans le dossier pour le moment, ce dernier étant au début des procédures judiciaires. M. Pierre devrait être de retour devant la Cour le 6 février prochain.