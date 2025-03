40 personnes reçoivent la Médaille du couronnement du roi Charles III

La cérémonie de remise des médailles du couronnement du roi Charles III s’est tenue le 16 mars 2025 au Centre Bombardier à La Pocatière, alors que 40 citoyens ont reçu la récompense des mains du député de Montmagny–L’Islet–Kamouraska–Rivière-du-Loup, Bernard Généreux. Ils ont été honorés pour leur dévouement et leur contribution précieuse à la société.

Voici les récipiendaires : Bernard Bélanger, Dr Gaétan Levesque, Madeleine Bélanger, Gilles Lévesque, Marie-Josée Bélanger, Mireille Lizotte, Etienne Boucher, Gilles Lortie, Sergent d’arme André Boulet, Gilles Martin, Chantal Caron, Claudette Migneault, Britanie Cauchon, Michel Montminy, Philippe Charest, Raynald Ouellet, Colonel Gilles D’Amours, Francyne Pellerin, CD2 Gilles Desjardins, Captain Antoine Pelletier, Nancy Dubé, Major Denis Pelletier, Lucie Dumont, Jacques Poitras, Charly Dupasquier, Stephanie Poitras, Captain Marie-Eve Fortin, Brigitte Pouliot, Annie Francoeur, Nicolas Pratte, Captain Michel Gagnon, Nicole Robert, Bernard Gaudreau, Cindy Simard, Adjudant-maître Gilles Giroux, Lysanne Tanguay, Michel Govaerts, Lieutenant-colonel André Therrien, Karine Jean et Mireille Thibault.

« Cette cérémonie est avant tout un hommage aux femmes et aux hommes dont l’engagement quotidien renforce le tissu social de notre région. Chacun d’eux a suivi un parcours unique, a tracé son propre chemin, mais tous partagent une même valeur: leur générosité, leur dévouement et leur volonté de faire une différence. Ils méritent toute notre reconnaissance. Nous avons tenu à ce que les lauréats puissent partager ce moment privilégié entourés de leurs familles et de leurs proches, rendant cette reconnaissance encore plus significative. À tous les récipiendaires, je tiens à exprimer mes plus sincères félicitations et ma gratitude profonde. Vous laissez une empreinte durable et contribuent à bâtir l’héritage de notre région pour les générations à venir. », souligne le député.

À noter que la récompense a également été remise à Francis Fréchette, président du Groupe automobile Fréchette Thibault lors d’une autre cérémonie.