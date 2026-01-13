450$ au Comité de la famille et des aînés de Montmagny

Pour une deuxième année, la boutique Vigneault et le Magasin CO-OP de Montmagny souligne la réussite d’un partenariat réalisé dans le cadre de la Grande Guignolée de Noël 2025. Au cours de la période des Fêtes, une activité d’emballage de cadeaux a été offerte à la clientèle de la boutique Vigneault. Grâce à la générosité des personnes impliquées, cette initiative a permis d’amasser une somme de 450 $ qui sera remise au Comité de la famille et des aînés de la Ville de Montmagny.

« Ce partenariat démontre à quel point les initiatives locales, lorsqu’elles sont portées par des gens engagés, peuvent avoir un impact concret et positif pour les familles et les aînés de notre milieu. Le Magasin CO-OP de Montmagny est fier de s’associer à des projets qui reflètent pleinement les valeurs coopératives de solidarité et de soutien communautaire », souligne Francis Rouleau, directeur général du Magasin CO-OP de Montmagny.

Le projet a été coordonné par Béatrice Bernier, responsable de la gestion du projet et de l’emballage des cadeaux, avec la collaboration de Ariane Paquette, qui a également assuré l’emballage. Le matériel et la main-d’œuvre nécessaires à la réalisation de l’activité ont été fournis par Joël Paquette. (LOB)