Mallette annonce le lancement de la 16e édition des Prix de la Relève qui visent à mettre en lumière et à encourager la relève entrepreneuriale de la région. La remise des prix se fera le 7 mai prochain lors d’une soirée spéciale.

Cette année, les prix seront remis selon deux nouvelles catégories, comprenant plusieurs prix d’une valeur de 5 000 $ chacun. « Nouvelles entreprises » vise à reconnaître les entrepreneurs qui se démarquent par l’innovation, la créativité et la solidité de leur démarrage. « Relève d’entreprises » souligne plutôt les gens qui assurent la continuité, l’évolution et la croissance d’entreprises établies

« Le concours renforce notre engagement envers la relève entrepreneuriale locale, nous permettant de souligner le travail d’entrepreneurs passionnés, dont la détermination et le potentiel contribuent à la vitalité économique de notre région », explique M. Réjean Lemieux, associé chez Mallette.

Le concours s’adresse aux entrepreneurs qui ont démarré une entreprise depuis plus d’un an, mais moins de cinq, ou à ceux ayant acquis une participation dans une entreprise depuis moins de cinq ans. Les participants devront aussi répondre à certains critères, dont celui d’avoir une place d’affaires dans les MRC de Montmagny, L’Islet ou Bellechasse, ou de planifier de s’y installer. Plus d’informations ainsi que le formulaire d’inscription sont disponibles sur le site web de Mallette. Les candidatures sont acceptées jusqu’au 11 mars prochain. (LOB)