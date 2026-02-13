Nouveaux membres au Comité de sécurité publique de la MRC de Montmagny

Le Comité de sécurité publique (CSP) de la MRC de Montmagny a tenu, le mercredi 11 février en soirée, sa première réunion suivant les élections municipales du 2 novembre dernier.

Le comité est composé de six élus municipaux, dont cinq nouveaux membres. Il s’agit de M. Frédéric Jean, maire de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, M. Bruno Gagné, maire de Sainte-Apolline-de- Patton, M. Guy Boivin, maire de Saint-Paul-de-Montminy, Mme Chantal Côté, mairesse de Cap-Saint- Ignace, Mme Gabrielle Brisebois, mairesse de Montmagny et Mme Chantal Godin, mairesse de Berthier- sur-Mer.

Lors de cette première rencontre, les membres ont procédé à l’élection de la présidence. Mme Chantal Godin a été élue à titre de présidente du Comité de sécurité publique.

Prévu à l’article 78 de la Loi sur la police, le Comité de sécurité publique vise à associer les élus municipaux au maintien d’un milieu de vie sécuritaire sur le territoire. Il constitue un lieu d’échange et de concertation entre la MRC et la Sûreté du Québec.

Concrètement, le CSP assure un suivi des services policiers offerts sur le territoire, participe à l’élaboration et à l’approbation du plan d’organisation des ressources policières et permet de prioriser, en collaboration avec la Sûreté du Québec, les interventions répondant aux réalités et aux besoins des municipalités de la MRC.

Les membres du comité agissent à la fois comme représentants des citoyens et comme partenaires en matière de sécurité publique. Ils veillent à ce que les préoccupations des municipalités soient entendues et prises en compte dans la prestation des services policiers.

Le Comité de sécurité publique doit se réunir minimalement une fois tous les deux mois. Le rapport annuel 2024-2025 des activités du comité est disponible sur le site web de la MRC.