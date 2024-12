5,2 % d’augmentation à Saint-Jean-Port-Joli

« Encore une fois cette année, le budget n’a pas été facile pour le conseil municipal. Il y a encore plusieurs décisions qui ont été difficiles à prendre », affirme le maire Normand Caron avant de présenter le budget 2025 aux Port-Joliens.

La valeur foncière à Saint-Jean-Port-Joli augmente d’environ 1,3 %, car la municipalité en est à la deuxième année de son dernier rôle d’évaluation. Les revenus et les dépenses de la municipalité prévues au budget 2025 sont de 8 225 412 $, soit une hausse de plus de 675 000$ par rapport à l’année précédente.

La plupart des services connaissent une légère augmentation de coût, à l’exemption de celui de la collecte des ordures qui diminue de plus de 200 000 $. M. Caron explique que cette baisse est premièrement due au fait que la MRC prendra maintenant la responsabilité de la collecte des matières recyclables. Il souligne aussi que les frais d’enfouissement sont en baisse pour Saint-Jean-Port-Joli, car la municipalité a envoyé moins de tonnes de matière à enfouir que l’année précédente. Il félicite d’ailleurs les citoyens pour cet effort qui est payant pour l’environnement, mais aussi pour la municipalité.

Pour les résidents sur le réseau de service, la hausse sur le compte de taxes municipales représente environ 5,2%. Toutefois, pour une partie des citoyens hors réseau, l’augmentation pourrait être d’environ 19 % à cause qu’ils devront avoir recours au service de vidange des fosses septiques.

410 000 $ en subventions aux organismes

La municipalité de Saint-Jean-Port-Joli prévoit accorder environ 410 000 $ en subventions aux organismes, dont environ 49 500 $ à ceux du secteur des loisirs, 238 500 $ à ceux du secteur culturel.

Le budget finalement a été adopté à quatre conseillers contre un. Le conseiller Anthony Hallé qui a voté contre le projet souligne que les temps sont difficiles pour plusieurs citoyens et qu’il croit ce ne sont pas tous les organismes qui ont suffisamment prouvé avoir besoin de tout le montant qui leur est alloué par la municipalité. Le conseiller Stanley Bélanger a voté pour le budget, mais il a tout de même commenté qu’il croit qu’il y a des discussions à avoir à propos des subventions dans les prochaines années. « L’aide aux organismes aurait pu être beaucoup plus grande selon les demandes qui ont été déposées. Des décisions ont été prises et certaines sont déchirantes, car ce sont des organismes avec des membres bénévoles qui font un travail louable pour Saint-Jean-Port-Joli. Toutefois, il y aura de plus en plus de mesures imposées par le conseil pour que les dépenses des organismes soient justifiées. Il y aura des comptes beaucoup plus serrés à rendre.», a ajouté le maire Normand Caron un peu plus tard dans la séance en réponse à la question d’une citoyenne.

Investissements pour 2025

Au niveau du réseau routier, une correction du problème d’affaissement d’un côté du chemin du Moulin Sud est prévue pour 2025, ce qui représenterait environ 290 000 $. De nouveaux équipements de déneigements devront aussi être acquis par la municipalité pour environ 113 000 $.

Pour le service incendie, des investissements de plus de 50 000 $ sont prévus au cours de l’année pour l’achat d’équipement comme des appareils respiratoires et pour l’amélioration du local par l’installation d’une thermopompe.

Deux bâtiments de la municipalité seront également améliorés, soit la Maison communautaire Joly pour laquelle plus de 75 000 $ sont alloués pour installer une rampe qui facilitera l’accès du côté nord et l’aréna qui recevra 20 000 $ qui serviront à installer de nouvelles portes à l’entrée principale.

Plus de la moitié de ces investissements seront subventionnés par différents programmes gouvernementaux.