67 ans d’histoire : La boulangerie C. Blouin ferme ses portes

L’émotion se ressentait dans les voix de Diane, Guy et Yves Blouin, mais aussi de la sérénité face à cette décision. « Très fatigué. Il nous manque beaucoup trop de monde. Il nous manque au moins quatre à cinq employés pour dire qu’on veut continuer. On est plus capable », a lancé Diane Blouin dès les premiers instants de l’entrevue.

Achetée en 1958 par le père de Mme Blouin, l’entreprise roule sa bosse depuis. Les enfants ont baigné dans la compagnie familiale tôt dans leur vie. « Mes frères, ça fait plus de 45 ans qu’ils sont ici. Ils n’ont jamais eu une journée de vacances », a expliqué la sœur des deux hommes. Pour les deux frères, le sentiment d’accomplissement est présent, tout comme la fatigue, mais devoir mettre la clé à la porte n’est pas ce qui était souhaité. « C’est sûr que ça fait quelque chose, on n’a pas le choix, on n’a pas de monde. Ce n’est pas l’ouvrage qui manque. On n’a plus un employé à 40 heures par semaine. Nous, ce n’est pas 40 c’est deux fois 40 », s’est exclamé Yves Blouin.