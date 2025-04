Menace de fermeture de l’école à Sainte-Apolline : Une communauté qui se montre résiliente

Les citoyens de Sainte-Apolline-de-Patton ont répondu en grand nombre à la séance de consultation publique et d’informations sur la possible fermeture de l’école primaire. Le gymnase de l’établissement était plein à craquer et bien vivant lors de la période de questions. Le Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud (CSSCS) et son conseil d’administration ont reçu des flèches d’un peu partout, les accusant de vouloir absolument fermer l’école primaire.