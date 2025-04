Deux fermetures coup sur coup ébranlent Cap-Saint-Ignace

« Pour le restaurant 51, ça a vraiment été une très grande surprise et beaucoup plus rapide. Les gens sont restés vraiment surpris de cet état de choses », lance Jocelyne Caron, mairesse de Cap-Saint-Ignace, qui ajoute que les services de ces deux commerces laissent un vide dans la municipalité.

De grands défis ces fermetures

Au-delà de la déception, les deux fermetures mettent un frein au développement économique et à l’attractivité de la municipalité de plus de 3000 personnes. « Pour le développement, c’est plus difficile, parce que plus que tu as de services, plus que c’est attractif. » Le conseil municipal est présentement au fait des défis auxquels il doit faire face, mais compte bien agir. Elle prévoit tenter de recommander des repreneurs aux deux entreprises et s’unir avec différents acteurs régionaux comme la Chambre de commerce (CCIM) et le Centre d’aide aux entreprises (CAE). « Ces gens-là rencontrent quand même beaucoup de personnes. Ils peuvent faire savoir le potentiel qu’il peut y avoir à Cap Saint-Ignace », affirme Mme Caron. Rappelons que la boulangerie a tenté de trouver un potentiel acheteur dans le but d’une reprise. Quant au 51, selon la mairesse, les propriétaires ont mis en vente l’établissement.

Des projets résidentiels en cours

Le conseil mise sur de nouveaux projets résidentiels qui pourraient stimuler l’attractivité de la municipalité. Présentement, des travaux sont commencés afin d’ériger trois triplex sur la rue Vincelotte. Un autre projet de développement en habitation est prévu, mais nous n’avons pas encore les informations. La mairesse souhaiterait bien que ces deux dossiers puissent profiter à un retour des deux commerces qui ont décidé de mettre la clé à la porte: « Il faut espérer [que les nouveaux logements aident à l’attractivité]. Si ces logements-là sont habités par des personnes qui ont de l’intérêt pour reprendre ces commerces-là, c’est tant mieux pour Cap-Saint-Ignace », continue la mairesse.