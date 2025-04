Une école de cycles pour sauver l’école primaire de Saint-Just

Les inscriptions reçues par le Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud (CSSCS) pour la prochaine année scolaire, l’École St-Just de Saint-Just-de-Bretenière tomberait à 19 élèves, donc sous le seuil de 20 qui est nécessaire pour que les subventions allouées par le gouvernement du Québec couvrent minimalement les frais d’enseignement. L’École entrerait normalement en phase de transition, soit une étape qui laisse un an à la communauté pour trouver une solution pour augmenter la clientèle. Vient ensuite la phase de fermeture.

Toutefois, déjà aux prises avec un problème de recrutement d’enseignant, le conseil d’établissement de l’École St-Just a travaillé avec l’École Chanoine-Ferland de Saint-Fabien-de-Panet afin de proposer un plan qui permettrait de garder les deux écoles ouvertes, soit une école de cycle. Le Centre de services scolaire a reçu ce projet et le présente maintenant aux parents en consultation publique.

Le plan propose d’utiliser les deux bâtiments. De la maternelle jusqu’à la 4e année , ces niveaux seraient enseignés à l’établissement de Saint-Fabien. Les deux dernières années se feraient dans celui de Saint-Just.

Le maire de Saint-Just-de-Bretenière, Donald Gilbert a également fait une présentation aux parents afin de les convaincre du positif que pourrait amener cette solution pour les jeunes. La Municipalité accepterait de prêter à l’école ses différentes infrastructures, comme sa surface de dek hockey, son simulateur de golf et ses jeux d’eau. Le maire a également souligné que l’école a récemment été entièrement rénovée à la suite d’un dégât d’eau, les élèves fréquenteraient donc des classes neuves.

Le transport des élèves nécessiterait de modifier l’heure de début des classes pour les plus vieux d’environ 25 minutes. Le temps de transport supplémentaire serait autour de

15 minutes. En optimisant le circuit, l’ajout d’un seul autobus pourrait rendre le plan possible. Le CSSCS soutient aussi que le fait de ne plus avoir de classes de trois niveaux à Saint-Just augmenterait les chances de recruter des enseignants dans un contexte où il y a une pénurie partout au Québec.