80 jeunes entrepreneurs tissent des liens

La 4e édition de Flash Entrepreneurs s’est tenue le jeudi 22 janvier dernier aux Arts de la scène de Montmagny avec la participation de près de 80 jeunes entrepreneurs ou travailleurs autonomes. Cet événement vise à permettre aux jeunes acteurs du milieu économique de tisser des liens et de développer de nouvelles idées.

« Le succès de cette 4e édition démontre clairement que la relève entrepreneuriale est bien présente, active et prometteuse dans la MRC de Montmagny. Voir autant de jeunes entrepreneurs se rassembler, échanger et s’inspirer confirme que nous avons un bel avenir entrepreneurial devant nous d’autant plus qu’environ 6 entreprises sur 10 seront en processus de relève d’ici 2030 » de nous mentionner Mireille Thibault, directrice générale du CAE Montmagny-L’Islet.

Flash Entrepreneurs est une initiative du Centre d’aide aux entreprises (CAE) Montmagny-L’Islet, du Carrefour Région Montmagny et de Place aux jeunes MRC de Montmagny.