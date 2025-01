À la Rive s’associe au Camping Pointe-aux-Oies

Les deux propriétaires du Restaurant À la Rive, Mathieu Labrecque et Valérie Lapointe, annoncent qu’ils opéreront le casse-croûte situé au Camping Pointe-aux-Oies pour la prochaine saison. La Cantine À la Rive ouvrira donc ses portes dès l’été prochain à Montmagny.

Les vacanciers pourront déguster une partie du menu du Restaurant À la Rive, adapté pour cette nouvelle place d’affaires. « Ce partenariat nous permettra de créer davantage d’emploi à temps plein pour la période estivale et de rejoindre une clientèle plus vaste. Les clients du casse-croûte peuvent s’attendre à retrouver le même excellent service et les saveurs familières qu’ils apprécient tant », souligne le couple. Rappelons que Mathieu Labrecque et Valérie Lapointe ont acquis le Restaurant À la Rive au printemps 2024. Cette annonce s’inscrit dans la continuité des activités pour l’établissement situé au 153, rue St-Louis.

Pour le Camping Pointe-aux-Oies, cette entente représente également une opportunité bénéfique pour les deux entreprises. « Cette collaboration unit deux institutions bien ancrées dans le paysage économique magnymontois depuis plus de 50 ans. L’un comme l’autre, nous bénéficions d’une solide réputation. Espérons que cette association contribuera à renforcer notre notoriété et celle de Montmagny », mentionne William Laberge, directeur du Camping Pointe-aux-Oies.