Abandon du dôme: une occasion manquée et de l’argent perdu

Le Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud (CSSCS), la MRC de Montmagny et la Ville de Montmagny ont annoncé conjointement l’abandon du projet le 24 février en soirée via communiqué. Les organismes qui auraient été utilisateurs de l’infrastructure ont appris la nouvelle un peu plus tôt lors d’une rencontre à laquelle des responsables avaient été conviés. Dans le communiqué, le manque de 1,2 M$ pour la réalisation du projet est invoqué ainsi que les récentes coupes budgétaires dans les Centres de services.

Selon le service des communications du CSSCS, le projet de dôme amovible est bel et bien abandonné. « À ce stade si, on ne peut pas se projeter dans l’avenir. Le projet dans sa forme actuelle de dôme temporaire est vraiment abandonné. Toutefois, nous demeurons toujours à l’affut des opportunités afin d’être en mesure d’offrir une bonification de l’offre sportive relativement aux sports de gazon. »

Un projet de près de 5 M$

En juillet 2024, le Journal apprenait que le Centre de services scolaire avait l’intention de construire un deuxième terrain synthétique pour y installer le dôme. Des études avaient alors été réalisées qui montraient que le terrain multisports Laprise ne pouvait pas accueillir la structure à moins de lui apporter d’importantes modifications. Il devenait alors plus avantageux de construire une nouvelle surface. Le projet était alors estimé à 3,7 M$, ce qui était toujours considéré comme atteignable, car les parties impliquées avaient accepté de bonifier le montant qu’elles accordaient.

Les choses auraient toutefois changé dans les derniers mois. « En ce moment, nous étions à une réalisation des plans et devis à 30 %. Le projet était évalué à 3 674 766 $ par les professionnels. Au fur et à mesure de la conception des plans et devis finaux, des éléments se sont précisés et le budget a malheureusement dû être revu à la hausse pour qu’il soit conforme aux différents éléments du code du bâtiment que nous avons dû considérer et à la réalité. La dernière estimation du projet était donc 4 849 390 $ par les professionnels », explique le Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud.

D’ailleurs, un contrat avec l’entreprise Aupoint Architecture avait été conclu en août dernier pour un montant de 50 000 $ pour les plans et devis. Selon le Centre de services, ils sont conçus à environ 98 % en ce moment. Le CSSCS, la Ville et la MRC de Montmagny assumeront à part égale les honoraires de ces professionnels jusqu’à l’abandon du projet.

1,2 M$ perdu

Contacté par le Journal à propos de l’abandon du projet, le député de Côte-du-Sud, Mathieu Rivest, a affirmé avoir appris la nouvelle en même temps que les citoyens de sa circonscription. Il a d’ailleurs mentionné être plutôt déçu de ne pas avoir été approché afin de trouver une solution pour sauver le projet ou pour le modifier. Il mentionne qu’il y avait une possibilité de « geler » le montant de la subvention accordée par le gouvernement provincial jusqu’à la fin de l’année 2029, donnant un délai supplémentaire pour trouver davantage de sources de financement ou attendre la construction du Complexe culturel et sportif en santé durable. Il souhaite donc entreprendre des démarches pour que ce montant soit utilisé dans la région plutôt que retourné au gouvernement.

Une occasion manquée de faire rayonner la région

David Thibault était président de l’Association de baseball mineur de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud au moment des premières annonces liées à ce projet. Il s’est impliqué dès le début, car il trouvait cette infrastructure qui est installée annuellement au Stade Canac de Québec comme une belle opportunité de développer l’offre en sports de gazon dans la région. Il souligne que ce n’est pas que le joueur de soccer qui aurait pu en profiter, mais aussi ceux du baseball, du football et même ceux qui pratiquent l’athlétisme.

M. Thibault était présent à la rencontre où les organismes ont appris la nouvelle. Il affirme que tout le monde était déçu, mais pas nécessairement surpris. Il précise qu’il avait beaucoup travaillé sur le projet avec la MRC de Montmagny dans ses débuts, mais qu’il y avait peu de rencontres depuis 2022. Il explique qu’il n’était pas au courant des défis techniques qui ont été présentés lors de la rencontre de la semaine dernière, mais il se questionne si les utilisateurs avaient pu être consultés davantage pour trouver des pistes de solution.

« C’était vraiment une bonne occasion de se démarquer des autres régions sur la Rive-Sud entre Rivière-du-Loup et Québec. Le dôme au Stade Canac est vraiment très utilisé, c’est rendu vraiment difficile pour les organismes d’obtenir des heures. Je suis convaincu qu’il y aurait eu plein d’organismes qui se seraient déplacés, car il n’y a pas cette offre-là ailleurs. » M. Thibault conclut que la perte de ce projet est dommage pour les jeunes, car plusieurs nouveaux programmes auraient pu être élaborés en fonction de cette nouvelle infrastructure. Il souligne que cela n’aidera probablement pas à l’exode des familles vers les grandes villes, par exemple celle de Lévis qui travaille présentement sur un projet de surface gazonnée intérieure.