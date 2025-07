Investissement de 9,4 M$ pour de nouveaux logements pour aînés à Saint-Pamphile

À la fin de la phase III, les Habitations Saint-Pamphile compteront 49 logements, l’ajout de 20 nouvelles unités venant presque doubler le nombre disponible.

Lors du lancement officiel des travaux, le député de Côte-du-Sud, Mathieu Rivest a annoncé au nom de la ministre responsable de l’Habitation, France-Élaine Duranceau, un investissement de 4,3 M$ de la Société d’habitations du Québec dans ce projet. Elle s’engage également à garantir le prêt hypothécaire de l’organisme. Le gouvernement du Canada s’implique aussi dans le projet pour plus de 3,4 M$ via la Troisième Entente Canada-Québec concernant l’Initiative pour la création rapide de logements. Finalement, la municipalité de Saint-Pamphile investira 125 000 $ ainsi qu’un crédit de taxe de 30 ans.

Le maire de Saint-Pamphile, Mario Leblanc, a souligné lors de l’annonce que ce projet était en cours par l’organisme et ses partenaires depuis environ six ans. « Ce qui me tient le plus à cœur, c’est que nous pourrons, avec ces 20 nouveaux logements, garder plus de gens de notre région dans notre région ». Le maire précise que la venue de nouveaux logements pour les aînés en légère perte d’autonomie pourra permettre à ceux qui le souhaitent de vendre leur maison qui sera alors disponible pour de jeunes familles qui voudraient en faire l’acquisition. Il ajoute que les besoins sont grands pour ce type d’habitations à Saint-Pamphile, car il y a déjà une liste d’attente.

Sur les 20 logements disponibles, jusqu’à 16 ménages auront la possibilité de bénéficier du Programme de supplément au loyer Québec de la SHQ, ce qui leur permettra de limiter leur contribution au paiement du loyer à un montant correspondant à 25 % de leur revenu. Cette aide additionnelle est assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par Saint-Pamphile.