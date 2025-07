Rappelons que les élections fédérales du 28 avril 2025 se sont terminées avec la victoire du conservateur Bernard Généreux avec 28 873 voix (45,8 %). En deuxième position, on retrouvait le candidat du Parti Libéral, Rémi Massé avec 30,3% des votes, et en troisième Diane Sénécal du Bloc Québécois avec 20 %. Les autres candidats, soit Iseult L’Heureux-Hubert pour le NPD, Alexie Plourde pour le Parti Vert, Jean-François Morin pour le Parti Populaire et Thibaud Mony pour le Parti Rhinocéros, ont tous obtenu moins de 2 % des votes.

L’ouest en bleu

Le rapport détaillé d’Élections Canada permet de voir le nombre de votes pour chaque candidat à chaque bureau de vote. Il est donc possible de faire le total pour chaque municipalité du territoire afin de découvrir celui qui en a obtenu le plus.

Dans les MRC de Montmagny, L’Islet et Kamouraska, Bernard Généreux a remporté toutes les municipalités avec une bonne longueur d’avance. Il s’agit d’un portrait similaire à 2021 où il les avait également toutes remportées à l’exception d’une seule.

Les couleurs commencent toutefois à changer lorsqu’on se déplace plus à l’est, bien que M. Généreux a remporté la plupart des municipalités, on remarque que la lutte était plus serrée alors que quelques-unes ont été conquises par le Parti Libéral et le Bloc Québécois. Du côté de Rivière-du-Loup, le candidat libéral, Rémi Massé, a remporté Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, Saint-François-Xavier-de-Viger et il est à égalité avec M. Généreux dans Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup. Du côté de Témiscouata, il a remporté Saint-Eusèbe, Saint-Michel-du-Squatec, Témiscouata-sur-le-Lac et il est à égalité avec le Bloc Québécois dans Biencourt. Mme Sénécal a remporté les municipalités de Lac-des-Aigles et de Saint-Louis-du-Ha! Ha!.

Les dernières élections fédérales étaient toutefois particulières, car les circonscriptions avaient été redécoupées. Montmagny-L’Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup est alors devenu Côte-du-Sud-Rivière-du-Loup-Kataskomiq-Témiscouata, ajoutant ainsi la MRC de Témiscouata au territoire couvert par le député. Alors que la circonscription d’origine a élu M. Généreux du Parti Conservateur à plusieurs reprises, la MRC de Témiscouata, votait davantage pour le Bloc Québécois. M. Généreux a toutefois été en mesure de convaincre plusieurs électeurs, car il a remporté 13 municipalités sur 19 dans cette MRC.

Il est aussi possible de remarquer que M. Généreux a remporté toutes les plus grosses municipalités comme celle de Montmagny, mais que la lutte a été serrée à Rivière-du-Loup, alors qu’il a obtenu 2581 voix contre 2178 pour Rémi Massé.

À noter que les votes par anticipations sont comptabilisés autrement par Élections Canada, il n’était donc pas possible de les inclure dans les calculs pour cette analyse.