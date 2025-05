Avantis acquiert quatre nouveaux magasins

Avantis Coopérative, en collaboration avec BMR, annonce l’acquisition des actifs et de l’achalandage des quatre magasins Home Hardware L’Outilleur situés à Saint-Lambert-de-Lauzon, Saint-Henri, Saint-Charles-de-Bellechasse et Sainte-Claire. Ces magasins qui appartenaient autrefois au Groupe Brochu passeront, dès le 2 juin prochain, sous la bannière BMR et l’ensemble des 120 employés se joindront officiellement aux 1 200 coéquipiers d’Avantis.

« Cette acquisition concrétise notre ambition de rapprocher nos services des communautés que nous desservons et de créer de la valeur durable pour nos membres. Nous sommes fiers de poursuivre la tradition d’excellence bâtie dans la région par la famille Brochu au cours des années et nous les remercions chaleureusement pour leur confiance », soutient Frédéric Martineau, président d’Avantis Coopérative.