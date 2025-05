Damabois ferme son usine de Saint-Jean-Port-Joli pour une période indéterminée

Damabois annonce pour une période indéterminée la fermeture de son usine de Saint-Jean-Port-Joli, spécialisée dans le planage, le rabotage et le séchage de bois d’œuvre brut. Selon la compagnie, cette fermeture découle des mesures de protection du caribou en vigueur dans la MRC de la Haute-Gaspésie, lesquelles ont forcé la fermeture de l’usine Bois Chic-Chocs de Cap-Chat en mars dernier, et ainsi fragilisé l’approvisionnement de tout le réseau de Damabois.

Cette fermeture entraîne la mise à pied de 11 travailleurs à Saint-Jean-Port-Joli. Des mesures d’accompagnement seront déployées par l’entreprise pour les aider à faire face à cette situation.

Damabois demande à la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Maïté Blanchette-Vézina et au premier ministre François Legault d’intervenir afin d’assurer la pérennité des activités de Damabois, qui emploie près de 250 personnes dans son réseau de 11 usines au Québec, au Nouveau-Brunswick et dans le nord-est des États-Unis. Depuis mai 2023, aucune récolte ne peut être effectuée dans 90 % du territoire d’approvisionnement traditionnel de l’entreprise, selon Damabois.