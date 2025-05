La MRC de L’Islet amorce l’élaboration de son plan climat

La MRC de L’Islet débutera l’élaboration de son plan climat grâce à un soutien financier de 1 M $ accordé par le gouvernement du Québec, dans le cadre du programme Accélérer la transition climatique locale. Un plan climat vise à mobiliser les acteurs municipaux dans l’objectif de renforcer la résilience du territoire face aux changements climatiques et de réduire les émissions de gaz à effet de serre.

L’élaboration du plan climat tiendra compte de la vision et des objectifs qui sont énoncés dans la Politique environnementale de la MRC de L’Islet, adoptée à la suite d’une consultation publique ayant impliqué plus de 700 citoyens, de juin 2023 à mars 2024. Cette politique reflète les préoccupations et les aspirations environnementales de la communauté.

Les élus et à leurs équipes municipales de la MRC ont également suivi, le 13 mars dernier, l’atelier Démystifier l’action climatique locale, animé par l’Union des municipalités du Québec. Cette activité a permis aux participants d’approfondir leurs connaissances en matière d’enjeux climatiques et d’explorer des stratégies d’adaptation et d’atténuation. Il s’agit d’une première étape significative pour la mise en œuvre du plan climat.

«La MRC de L’Islet est fière d’entreprendre cette démarche qui permettra d’anticiper les défis environnementaux à venir et de doter le territoire d’outils concrets pour assurer la résilience de nos communautés. Nous étions déjà engagés dans un processus de réflexion sérieux pour tout ce qui touche le développement durable de nos milieux avec notre politique environnementale ; ceci n’est qu’une continuité logique. », a souligné M. Normand Caron, préfet de la MRC.