Bernard Généreux accueille un stagiaire de la Colombie-Britannique

Le député de Côte-du-Sud-Rivière-du-Loup-Kataskomiq-Témiscouata, Bernard Généreux, annonce l’arrivée d’un stagiaire à son bureau parlementaire qui a choisi son bureau pour sa première affectation dans le cadre du Programme de stage parlementaire (PSP). Shane Atienza, originaire de Vancouver en Colombie-Britannique, fait partie des douze diplômés universitaires canadiens sur plus de 240 candidats qui ont été sélectionnés pour prendre part au programme. Il travaillera donc avec l’équipe de M. Généreux jusqu’au 6 février 2026.

« C’est un véritable honneur d’avoir été choisi par un stagiaire du calibre de Shane parmi plus de 50 députés interviewés », a déclaré M. Généreux. « Son parcours académique impressionnant et sa passion pour l’histoire et la langue française sont des atouts précieux. L’accueil d’un stagiaire est une expérience enrichissante qui apporte une nouvelle perspective à notre travail. Nous lui souhaitons la plus cordiale des bienvenues », affirme M. Généreux. (LOB)