Le budget 2025 est de 7 860 890 $, soit une augmentation de plus de 800 000 $ par rapport à 2024. La MRC souligne que cette augmentation servira à soutenir les différents projets prévus durant l’année. De plus, elle déposera de nouvelles offres salariales pour la période 2025-2028 à ses employés, donc des montants supplémentaires sont prévus.

Augmentation des quotes-parts

Les revenus d’une MRC proviennent principalement des quotes-parts versées par les municipalités qui en font partie, d’autre sources gouvernementales et de services vendus à la pièce. Cette année, les quotes-parts s’élèvent à un total de 3 355 143 $, ce qui représente une augmentation de 7,4 % par rapport au dernier budget.

Montmagny, étant la ville centre et celle avec la plus grande population, est celle avec le plus grand montant à versé, soit, 1 181 724 $. Au niveau proportionnel pour chaque municipalité, celle qui connaît le plus grand pourcentage d’augmentation est Notre-Damedu- Rosaire avec 18,70% suivi de Saint-Fabiende- Panet avec 16,11 %.

Le montant des quotes-parts est établis selon des prix demandés pour certains services offerts aux municipalités par la MRC. Dans le budget 2025, il est possible de noter que trois catégories connaissent une augmentation plus importante, soit l’administration et la gestion du territoire avec 16,2 %, la gestion des cours d’eau et des milieux humides avec 12,8 % et la promotion et développement avec 12,4 %. En contrepartie, la gestion des matières résiduelles baisse de 8,8 %.