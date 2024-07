Centraide investit plus de 460 000 $ dans Montmagny-L’Islet

Centraide note que la pauvreté s’illustre sous de nouvelles formes depuis les dernières années avec l’influence du contexte géopolitique, la crise climatique, la montée de l’endettement et de l’inflation et les taux d’intérêt élevés. L’organisme affirme que ces différents enjeux créent de nouveaux défis sociaux, en plus d’accentuer la pauvreté et l’isolement social. Centraide souligne que la hausse du coût de la vie fait en sorte qu’il s’agit d’un défi pour de plus en plus de familles de se procurer les biens essentiels, ce que prouvent les records d’utilisation des services des banques alimentaires atteints dans les dernières années. En outre, la crise du logement créerait une pénurie de logements abordables qui amènerait de grandes inégalités entre les individus et nuirait au bien-être de plusieurs. L’organisme mentionne que le milieu communautaire doit également faire face à une nouvelle réalité, soit la croissance de la population immigrante, qui a parfois besoin de plus de soutien, particulièrement dans le cas des demandeurs d’asile qui sont souvent dans des situations précaires à leur arrivée au pays.

Centraide encourage des organismes qui entrent dans l’un de ses quatre créneaux, soit « assurer l’essentiel », « briser l’isolement social », « soutenir la réussite des jeunes » et « bâtir des milieux de vie rassembleurs ».

Pour Montmagny-L’Islet, les investissements 2024 de Centraide sont de

464 833 $. Il s’agit d’une légère baisse par rapport à ceux de 2023, qui étaient de 481 500 $. Deux organismes en sont touchés, soit l’Arc-en-ciel, regroupement pour parents et personnes handicapées qui n’a plus son aide financière de

5 000 $ et Soupe au Bouton, dont le financement est passé de 20 000$ à 8 333 $ cette année. Les 11 autres organismes ont reçu le même montant que l’année précédente.