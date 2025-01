Cercle des Fermières de Montmagny : 100 ans d’histoire et de tissage

Le sous-sol de l’église St-Thomas de Montmagny est habité par plusieurs organismes de la région. Tout au fond, il est possible de découvrir le local du Cercle des Fermières de Montmagny. La première pièce est remplie de métiers à tisser de différentes tailles et usures, appareils massifs qui peuvent valoir plusieurs milliers de dollars, qui sont recouverts de créations terminées ou en cours. Dans la pièce adjacente, une grande table s’y trouve pour des réunions, mais également différentes machines à coudre et matériaux. Sur la table, la présidente Elaine Boileau présente plusieurs découvertes qu’elle a faites récemment, soit les procès-verbaux des premières assemblées du Cercle des Fermières, fondé le 8 février à 16 h. Les documents datant de 1925 sont écrits à la main par la secrétaire de l’époque. Mme Boileau affirme que tous les livres ont été conservés, l’écriture manuscrite devient éventuellement des lettres tapées à la dactylo, puis des phrases rédigées à l’ordinateur. Mme Boileau explique que les cercles ont été créés afin de donner aux femmes une possibilité de s’éduquer. Ils étaient principalement composés de femmes et de filles d’agriculteurs, d’où le nom « Cercle des fermières ». « À l’époque, le ministère de l’Éducation n’existait pas encore, c’est donc le ministère de l’Agriculture qui est venu en aide aux cercles. Il offrait aux Cercles la valeur d’un demi-métier à tisser, des semences ou des ruches. » Elle ajoute qu’il s’agissait également d’une occasion pour les femmes de sortir de la maison et de pratiquer des activités avec d’autres. Pour certaines, leurs créations au sein des cercles permettaient même d’avoir une petite indépendance financière, car les Fermières avaient l’opportunité de participer à des concours, dont les prix étaient une petite somme d’argent et une certaine notoriété dans la communauté. La présidente affirme que les archives du Cercle des Fermières ont une grande valeur historique, car elles sont très précises. Elle ajoute qu’on y voit bien l’évolution de la place de la femme à travers les époques par les écrits que les Fermières ont laissés. « Les Fermières étaient des témoins de l’évolution de la société québécoise. Elles ont su transmettre leur savoir, mais aussi évoluer en même temps. [...] La place des femmes dans la société québécoise est aussi méconnue et je crois qu’elles ont été un témoin important. »

L’organisme aujourd’hui

Bien que les temps aient changé, plusieurs formes d’artisanat qui étaient pratiquées à l’époque le sont toujours aujourd’hui. En effet, les fermières se servent toujours des métiers à tisser, elles tricotent, etc. La présidente souligne que les couleurs et les formes changent en fonction de ce qui est populaire en ce moment. Elles font aussi beaucoup de recyclage, car elles utilisent souvent des tissus ou d’autres matériaux qui ne servaient pas dans de nouvelles créations. Actuellement, le cercle des fermières de Montmagny compte environ 70 membres. Mme Boileau mentionne toutefois que les membres ont toujours le devoir de recruter, car elle trouve important d’assurer la pérennité de cet organisme et la passation des méthodes de tissages et d’artisanat à travers les générations. En effet, il n’y a pas vraiment de critère pour être éligible à rejoindre l’organisme. Il faut seulement avoir du temps à consacrer et avoir le goût d’apprendre.

Deux occasions de découvrir