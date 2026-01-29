Cocaïne, cannabis et cigarettes saisies à Montmagny

Le 15 janvier, une perquisition en lien avec du trafic de cocaïne et de métamphétamine a été menée à Montmagny. Une femme de 49 ans, de Montmagny, a été arrêtée pour trafic de cocaïne, possession de cocaïne et possession de tabac de contrebande. Au même endroit, un homme de 23 ans a aussi été arrêté pour trafic de cocaïne, possession de cocaïne en vue d’en faire le trafic, possession de MDMA, port d’arme dans un dessein dangereux ainsi que possession de cannabis. Les deux individus ont été détenus en attendant leur enquête sur remise en liberté. Lors de la perquisition, les policiers ont saisi une quinzaine de grammes de cannabis, près de 230 grammes de cocaïne, une balance, des sachets servant à la revente, plusieurs listes de comptabilité, 100 $ en argent comptant, trois téléphones cellulaires, une carabine à plomb ainsi qu’un peu plus d’une centaine de cigarettes de contrebande.

Plus de 1000$ d’amende

Le 16 janvier, vers 17 h 30, les policiers de la MRC de L’Islet ont intercepté un homme de 18 ans qui circulait sur le boulevard Nilus-Leclerc à L’Islet. Ce dernier conduisait alors que son permis faisait l’objet d’une suspension. Il a reçu un constat d’infraction de 1 093 $ et le véhicule a été saisi pour une période de 30 jours.

Capacités affaiblies

Le 16 janvier, vers 18 h, les policiers de la MRC de L’Islet ont reçu un appel signalant qu’un individu circulait possiblement en état d’ébriété. Le véhicule a été localisé sur la route Elgin Nord, à Saint-Pamphile, où il zigzaguait et empiétait sur la ligne centrale. Les policiers ont procédé à l’interception et ont rapidement obtenu les motifs raisonnables de croire que le conducteur avait les capacités affaiblies par l’alcool. L’homme de 56 ans, de Sainte-Perpétue, a été arrêté et conduit au poste, où ses résultats à l’éthylomètre dépassaient la limite permise par la loi. Son permis de conduire a été sanctionné pour une période de 90 jours et il a été libéré avec une citation à comparaître.