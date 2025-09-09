Découvrir Shadow, Matsi, Résilience Lakota et Akira dans le confort d’un mini-Pod!

Cette histoire quelque peu invraisemblable du Sanctuaire de loups LUPO se veut pourtant une réalité. Après avoir accueilli 4 022 touristes en huit mois en 2024, voilà que ce nouveau produit d’appel en région, comme on les nomme dans l’industrie touristique, a déjà reçu plus de 4 500 curieux à la recherche d’un environnement paisible d’une part, aussi à la découverte d’une espèce animale victime d’une mauvaise presse à travers le monde, soit le loup. Cette bête que la plupart des gens croient dangereuse et meurtrière, ne serait-ce parce que les auteurs transmettent soit dans les fables, comme celle du Petit chaperon rouge ou encore des Trois petits cochons, on encore comme Loup-garou dans des films d’horreur. Pourtant en réalité, cette bête sauvage s’éloigne à la vue de l’humain, comme l’a fait le chef de meute Shadow à la vue des visiteurs.

Cette expérience, elle a été vécue par l’auteur de ces lignes, dans le cadre d’une visite visant à découvrir la grande nouveauté de la saison, la mise en location deux mini-pods écoresponsables. Il s’agit de la concrétisation d’un projet rendu possible à la suite d’une campagne de sociofinancement qui devait à l’origine permettre d’amasser 50 000$, mais qui aura fracassé les 67 000$. Par le fait même, le promoteur Luigi Morabito devenait éligible à l’obtention d’une subvention gouvernementale de 50 000$ en provenance du ministère du Tourisme pour compléter le financement.

Pour le fondateur du Sanctuaire, le loup est un produit typiquement québécois et il est dommage qu’il n’y en ait plus dans l’Est de la province. « Lupo, c’est plus qu’un projet, c’est un héritage en Amérique du Nord animé par un ADN profondément québécois », peut-on lire sur des enveloppes de sollicitation de dons.

M. Morabito est en amour avec les loups depuis près d’une décennie. Il a lancé son entreprise touristique en 2023 à Sainte-Apolline-de-Patton parce qu’il trouvait inabordable le prix des lots boisés dans les Laurentides pour mener à terme cette réalisation. Lavallois d’adoption, il prit son courage à deux mains pour se lancer dans l’aventure, conscient des difficultés que pouvaient rencontrer un étranger lorsqu’il amorce une nouvelle vie en région. Retraité du milieu des affaires, il s’investit corps et âme afin de vivre sa passion maintenant que sa responsabilité de père monoparentale appartient au passé, la réussite de carrière de ses filles s’étant confirmée.