Michel Mercier se lance dans une lutte à trois

« Je veux mettre mon expérience, mon écoute et mon énergie à développer Montmagny », a-t-il écrit sur page Facebook, avec comme signature, candidat à la mairie. M. Mercier a mené une longue carrière dans le domaine du commerce au détail, étant propriétaire de l’entreprise familiale Décor Mercier, en plus d’avoir lancé il y a quelques années le magasin de style entrepôt Décor Surface. Depuis, ses enfants Mikael et Valérie ont pris la relève.

Il a siégé au conseil de ville de Montmagny au district 4 entre 2005 et 2017, conseil qui était alors dirigé par le maire Jean-Guy Desrosiers. Ce dernier aurait aimé que M. Mercier tente sa chance lorsqu’il s’est retiré en 2017, mais M. Mercier avait alors décidé de se retirer aussi de la politique municipale, pavant la voie à la victoire de feu Rémi Langevin, qui a par la suite été remplacé par Bernard Boulet. Puis M. Boulet a été battu en 2021 par l’actuel maire Marc Laurin, qui avait été défait en 2017 par M. Langevin. La semaine dernière, M. Laurin a annoncé qu’il ne serait pas sur les rangs à la prochaine élection.

Pour revenir à M. Mercier, il s’est impliqué dans de nombreuses organisations au fil des ans sur le territoire, dont sur le plan du hockey, étant toujours actif notamment par la commandite de l’équipe sénior le Décor Mercier.

Donc sur les rangs en vue du 2 novembre, on retrouve l’homme d’affaires Pierre Bouffard, copropriétaire du Resto-Pub Au Coin du monde, et l’actuelle conseillère municipale, Gabrielle Brisebois, contractuelle pour le Centre intégré de la santé et des services sociaux de Chaudière-Appalaches. Les trois ont confirmé leurs sur intentions sur les réseaux sociaux.