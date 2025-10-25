Une 3e génération de Thibault pour PJC Montmagny

Camille Thibault devient donc la 3e génération de la famille Thibault à détenir une participation dans la pharmacie. Elle sera accompagnée dans cette aventure par Véronique Pouliot et de Béatrice Morin.

Œuvrant dans le domaine depuis plus de 40 ans, cette transaction n’annonce cependant aucunement la retraite pour l’actuel propriétaire. « J’ai l’intention d’être là encore pour plusieurs années. Ceux qui ne m’aiment pas, ne vous en faites pas, je vais vous présenter mes nouvelles partenaires, a-t-il confié amicalement. Je voudrais vous présenter trois jeunes femmes extraordinaires. Véronique Pouliot, travaille avec moi depuis ses études, ayant effectué deux stages avant d’occuper un emploi ici. Camille Thibault, ma fille, qui travaille beaucoup à l’hôpital mais elle va s’impliquer sur le plan de la gestion, et notre petite dernière, qui a fait deux stages chez-nous, Béatrice Morin, qui travaille aussi à Lévis, mais qui a développé un lien spécial avec nous depuis toujours ».

Cette annonce a été effectuée dans le cadre d’une soirée reconnaissance organisée aux Arts de la Scène. M. Thibault a profité de l’occasion pour annoncer que son entreprise avait remporté un premier parmi les franchisés PJC, se classant 1er parmi 425 pharmacies réparties dans trois provinces. « On va se péter les bretelles un peu. Ce prix, c’est pour l’accueil, le service à la clientèle, aussi comment le magasin est accueillant. C’est grâce à notre cheffe d’orchestre Sonia Thibault si nous avons pu autant nous distinguer », a soutenu le pharmacien impliqué depuis toujours dans son milieu.

Selon la bannière, le prix Excell-com récompense la succursale s’étant démarquée au niveau de son image commerciale, que ce soit par l’expérience client, la gestion de l’inventaire ou les cosmétiques, le souci du détail est important !

Merci....

M. Thibault avait décidé d’offrir gratuitement à la grande famille PJC, à ses employés, à sa clientèle, aussi à des organismes communautaires une soirée-conférence de David Bernard. Ce dernier a livré plus de 2000 discours au cours des 20 dernières années, aussi écrit sept livres. Chance ou malchance, attentes on non, gestion des perceptions, l’ex-sportif avec son histoire à l’image des célèbres films de Rocky aura su capter l’intérêt de l’auditoire.

Dans le fond, le conférencier ramène tout simplement les gens à eux-mêmes, à leur façon d’aborder la vie, le travail, la famille, aussi à leurs attentes en regard aux perceptions... Un rappel que toutes et tous sommes responsables de leur propre vie...