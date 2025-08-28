Deux promenades gourmandes pour découvrir Montmagny et les Îles

Une nouvelle édition de la promenade gourmande sera offerte par Montmagny et les Îles avec deux parcours distincts qui permettront de découvrir les saveurs et l’artisanat du nord puis du sud de la région.

Le parcours du secteur nord sera disponible le 6 et le 7 septembre entre 10 h et 16 h. Les gens sont invités à parcourir plusieurs municipalités pour visiter plusieurs attraits locaux qui participent à l’initiative. À Berthier-sur-Mer, il y a le Joyeux Pétrin et le Domaine des Feux Follets, où l’artiste-peintre Amélie Lampron sera présente. Du côté de Montmagny, les gens pourront visiter la boulangerie-pâtisserie L’Épi d’Or et la Fromagerie Les Vagabondes ainsi que le Marché public. Puis, à Cap-Saint-Ignace, quatre haltes gourmandes proposeront des expériences originales, soit la Bergerie des Petites Laineuses, le Domaine Ritt, la Ferme L’Apprentie et Verger Gaudreau. Des exposants seront présents dans chacun des sites.

Du côté sud, le parcours est offert le 13 et 14 septembre toujours entre 10 h et 16 h alors que six arrêts seront disponibles. À Saint-Fabien-de-Panet, des dégustations seront offertes à la Ferme Flanc Sud. Du côté de Sainte-Apolline-de-Patton, il sera possible de visiter le Comptoir artisanal ou encore de se restaurer au Restaurant Le Répit. Puis, à Saint-Paul-de-Montminy, le public sera invité à découvrir les spécialités d’Au Fourneau et du Domaine La Charmante, ou à prendre part à une épluchette de maïs à l’Atelier agricole. Finalement, le Bistreau d’érable de Sainte-Lucie-de-Beauregard proposera diverses dégustations de même qu’un repas de cabane à sucre et une visite guidée de ses installations.