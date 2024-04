Des biscuits sourire au profit des services de santé

Le Tim Hortons de Saint-Jean-Port-Joli participera à la prochaine campagne Biscuit sourire qui se tiendra du 29 avril au 5 mai prochains. Les fonds amassés iront à la Fondation des services de santé de la MRC de L’Islet.

Il est possible de participer à la campagne en se procurant des biscuits à la succursale Tim Hortons de Saint-Jean-Port-Joli pendant l’événement ou encore en participant à la prévente qui se déroule jusqu’au 19 avril en remplissant le formulaire disponible sur le site web de la Fondation.

La Fondation des services de santé de la MRC de L’Islet existe depuis 30 ans et elle contribue à améliorer la qualité des soins de santé offerts à la population. Les différentes actions de cet organisme s’adressent aux personnes en fin de vie, aux établissements de santé, aux organismes en santé et services sociaux, au personnel œuvrant en soins palliatifs et aux proches aidants et leurs familles.