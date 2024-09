Des hamburgers pour relancer le milieu de la restauration

COVID-19, Passeports vaccinaux, l’inflation, le phénomène des « no-show »... Si un milieu au sein de l’économie ne l’a pas eu facile dans les dernières années, c’est la restauration selon Mathieu Sirois, directeur général de la Société de développement économique (SDÉ) de Montmagny. À la recherche d’une initiative pour donner un coup de pouce à ce secteur, la SDÉ s’est arrêtée sur le « Mois du Hamburger ». « Nous ne prétendons pas avoir inventé le concept. Ça se fait ailleurs, mais ça ne s’est jamais fait dans la région. On a décidé de reprendre cela pour encourager les gens à aller au resto ou à y retourner plus rapidement que ce qu’ils avaient prévu », explique M. Sirois.

Huit restaurateurs ont répondu positivement à l’invitation de la SDÉ qui leur demandait de créer un hamburger spécial qui n’était pas sur le menu habituel de leur établissement. Durant le mois de septembre, il est possible de découvrir les créations des cuisiniers au Café-Bistro au Coin du Monde, au Restaurant À la Rive, au Colosse Smokehouse, au Restaurant La Couvée, à la Maison Rousseau, au Resto-Bar Lafontaine, à la Microbrasserie Côte-du-Sud et au Magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Le directeur général de la SDÉ mentionne qu’il a été impressionné par la créativité des burgers. Il ajoute qu’ils sont tous complètement différents et mettent de l’avant la cuisine de plusieurs régions dans le monde. Il souligne également que les cuisiniers semblent avoir apprécié d’avoir une occasion de créer et d’être imaginatifs plutôt que de se limiter au menu habituel. Certains aurait même organisé des concours à l’interne afin que tous les employés puissent partager leurs idées.

M. Sirois laisse également présager que le « Mois du Hamburger » ne sera sûrement pas la seule initiative de ce genre que lancera la SDÉ. Il serait donc possible de revoir dans les prochaines années des événements similaires mettant en vedettes de nouveaux plats concoctés par nos restaurateurs locaux.

Comment participer

Sur le site de la Ville de Montmagny, il y a une page spéciale vers le « Mois du Hamburger ». Sur cette dernière, on retrouve une description de toutes les créations des restaurateurs. Un peu plus bas, il est possible de répondre au formulaire afin de participer au concours relié à l’événement. À la fin du mois de septembre, le meilleur burger sera couronné. Des cartes-cadeaux chez les restaurateurs seront également tirées parmi tous les participants. Il est aussi possible de partager une photo de son plat sur les réseaux sociaux en utilisant le #mtyhamburger24 et en identifiant le restaurant.