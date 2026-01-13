Des investissements routiers de 122 226$

Le député de Côte-du-Sud, Mathieu Rivest, annonce l’investissement de 122 226 $ (PAFFSR) à la municipalité de Saint-Aubert pour la construction de trottoirs et d’un feu clignotant. Ces fonds proviennent du Programme d’aide financière du Fonds de la sécurité routière et environ 240 000 $ ont été distribués entre trois municipalités de Côte-du-Sud. Le député annonce également un soutien à deux autres projets dans la MRC de Montmagny, soit celui de la réfection du chemin du Bras Saint-Nicolas à Montmagny et la réfection de ponceaux sur le rang Saint-Jean à Sainte-Apolline-de-Patton. L’aide financière provient cette fois du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) et elle représente environ 8M$ en Côte-du-Sud répartis entre sept municipalités sur le territoire. « Plus que jamais, nous sommes à l’écoute des besoins des municipalités de Côte-du-Sud en vue d’optimiser leurs infrastructures routières, essentielles aux déplacements. Je remercie M. Julien [ministre des Transports] et salue l’excellente collaboration des autorités locales, qui partagent notre volonté de garantir un réseau routier sûr et efficace », affirme Mathieu Rivest, député de Côte-du-Sud. (LOB)