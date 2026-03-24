Des « records sur records » dans le milieu acéricole

En effet, il semblerait que ce soit la MRC de L’Islet qui ait généré le plus de revenus dans la Côte-du-Sud en 2024 grâce à ses trois millions d’entailles parmi ses 400 entreprises acéricoles pour un total de 13 millions de livres et 43,2 M$ de revenus.

Quant à elle, la MRC de Bellechasse possédait 2,3 millions d’entailles pour ses quelque 552 entreprises, ce qui se traduisait par 10,3 millions de livres avec des revenus de 34,2 M$.

De son côté, la MRC de Montmagny avait 1,5 million d’entailles parmi ses 157 entreprises acéricoles, ce qui fait en sorte qu’elle a produit 6,5 millions de livres pour des revenus de 21,7 M$.

D’ailleurs, selon les données transmises par les PPAQ, il semblerait qu’en 2024 la MRC de L’Islet comptait 82 % en forêt privée et 18 % en forêt publique contre 89 % de forêt privée et 11 % en forêt publique dans la MRC de Montmagny.

« La première chose à vérifier pour faire une comparaison c’est le pourcentage de forêt publique, puisque ce sont des entreprises qui ont plus d’entailles, confie le directeur des communications chez les PPAQ, Joël Vaudeville. Donc, ce que vous voyez, c’est qu’il y a des superficies boisées plus importantes autant en forêt privée qu’en forêt publique. Ainsi, c’est la raison pour laquelle il y a plus d’entreprises installées. »

Pour différencier les deux types de forêts, celle privée est un lot boisé qui appartient aux producteurs acéricoles, tandis que celle publique appartient à l’État, donc des terres de la Couronne.