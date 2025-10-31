Deux adolescents de L’Islet reçoivent près de 1 000 $ d’amendes pour avoir fait du « car surfing »

Le 7 octobre, vers 12 h, les policiers de la MRC de L’Islet ont intercepté, sur le chemin des Pionniers Ouest à L’Islet, deux jeunes hommes de 16 et 17 ans, impliqués dans une manœuvre dangereuse communément appelée « car surfing », soit le fait de s’agripper à un véhicule en mouvement. Un constat d’infraction de 961 $ et 12 points d’inaptitude ont été remis au conducteur pour avoir toléré que son passager s’agrippe à sa voiture, et un second constat, du même montant, a été remis au jeune ayant commis le geste.

Le 20 octobre, vers 14 h 30, les policiers ont intercepté, dans le 2e rang Ouest à Saint-Jean-Port-Joli, un homme de 19 ans, de L’Islet alors qu’il circulait à 132 km/h dans une zone de 80 km/h. Le conducteur a reçu un constat d’infraction d’une somme de 868 $, avec 10 points d’inaptitude. Son permis de conduire a été suspendu pour 7 jours.

Le 22 octobre, vers minuit, deux policiers de la MRC de Montmagny ont arrêté, sur le boulevard Taché Ouest à Montmagny, un jeune homme de 20 ans résidant à Granby pour conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool. Il a été conduit au poste de Montmagny, où il a fourni des échantillons d’haleine dépassant largement la limite permise. L’individu a été libéré avec une citation à comparaître. Son permis de conduire a été suspendu pour une période de 90 jours, son véhicule remisé, et trois constats d’infraction lui ont été signifiés.