La magie de Noël débarque à Montmagny

Le centre-ville de Montmagny a vibré tout le week-end au rythme de la magie des Fêtes alors que des centaines de personnes ont pris part au grand défilé et au marché de Noël, présentés du 28 au 30 novembre. L’ambiance chaleureuse et l’enthousiasme du public ont contribué à faire de cette édition un franc succès.

« Nous sommes extrêmement fiers d’avoir présenté ce grand rendez-vous festif. Voir les familles, les enfants et toute la communauté réunis le long des rues nous rappelle à quel point un évènement comme celui-ci est rassembleur pour la collectivité », ont mentionné le Journal coopératif L’Oie Blanche et la famille Grandisson du Canadian Tire, présentateurs officiels du défilé.

Le comité organisateur dresse un bilan très positif de cette édition. Le vendredi 28 novembre, une foule impressionnante était présente à la place Montel, en plus des nombreux spectateurs qui étaient rassemblés tout au long de l’itinéraire de la parade. L’assistance est estimée à plus de 4 000 personnes. Grâce à la générosité du public, un peu plus de 500 $ seront remis à l’initiative des paniers de Noël du Comité de la famille et des ainés de la Ville de Montmagny.

« Nous constatons à quel point ce week-end crée de la joie et renforce le tissu social. Le succès de l’évènement repose entièrement sur la mobilisation de nos partenaires, de nos bénévoles et de nos exposants, qui contribuent à faire briller Montmagny », ont souligné Jean-François Roy, directeur du Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire de la Ville de Montmagny, et Francis Rouleau, directeur général du Magasin CO-OP IGA extra de Montmagny & Les Marchés Tradition de Cap-Saint-Ignace.

Le comité organisateur souhaite remercier chaleureusement l’ensemble des partenaires et des organisations qui ont soutenu le défilé de Noël. (LOB)