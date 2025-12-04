Augmentation des places en milieu familial dans la MRC de L’Islet

C’est un gain considérable pour le territoire, puisque le rythme annuel se limite généralement à deux ou trois par année.

Une solution attendue dans la région

Comme de nombreuses régions du Québec, celle de L’Islet fait face à une pénurie de places en services de garde et à un manque d’offre de type « milieu familial ». Cette situation est accentuée notamment par les départs à la retraite dans ces services.

C’est pour répondre à ce besoin et favoriser l’ouverture de nouveaux milieux familiaux que le bureau coordonnateur du CPE Les Coquins a décidé de lancer une campagne promotionnelle.

Des 12 inscriptions obtenues dans cette période, cinq ont terminé le processus de reconnaissance et sont en opération. Chaque responsable de service de garde en milieu familial bénéficie du soutien du bureau coordonnateur tout au long du processus de reconnaissance et durant leur pratique.

Une campagne axée sur l’authenticité

Lancée en juin 2025 et réalisée en collaboration avec l’agence de communication navir de Saint-Jean-Port-Joli, la campagne a mis en lumière le portrait de six personnes qui ont actuellement un service de garde en milieu familial sur le territoire de la région de L’Islet.

En présentant leurs parcours, leurs motivations et leurs aptitudes professionnelles, cette campagne visait à démontrer que cette carrière est non seulement accessible et inspirante, mais qu’elle constitue aussi un véritable projet de vie.

« Ouvrir un service de garde en milieu familial, ce n’est pas un emploi qu’on essaie pour faire changement. C’est tout en engagement, on doit avoir la passion. Mais quand on l’a, c’est la carrière la plus valorisante qui soit », explique la directrice générale du bureau coordonnateur du CPE Les Coquins, Manon Côté.

Vers une nouvelle installation

Parallèlement à la bonification des services de garde éducatifs en milieu familial, le CPE Les Coquins travaille aussi à la construction d’une nouvelle installation destinée à répondre aux besoins croissants des familles.

Les plans sont actuellement en développement, et le début de la construction est prévu pour l’été 2026. L’ouverture, attendue à l’automne 2026, viendra renforcer l’accès aux services de garde dans la MRC de L’Islet.