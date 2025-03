Une saison de rêve pour Alex Barré-Boulet, mais de grosses décisions à venir

Avec une dizaine de rencontres à effectuer à la saison régulière, le Rocket de Laval est en bonne posture pour terminer au premier rang de la LAH, avec une fiche de 41 victoires et 20 défaites. Alex Barré-Boulet contribue grandement à ce succès avec une saison où il brille sur le plan personnel. En 54 parties, le numéro 12 a fait bouger les cordages à 18 reprises et a été complice sur 34 buts, ce qui fait de lui un des joueurs élites du circuit, pour une énième fois dans sa carrière. Il reste toutefois assez humble à cet égard, donnant du crédit au mélange de vétérans et de jeunes joueurs dans la formation lavalloise. « On a de bons vétérans, je pense, à des gars comme Laurent Dauphin, Tyler Wotherspoon, Cayden Primeau dans les buts. On a beaucoup de jeunes qui se sont greffés au noyau de vétéran assez vite et ont trouvé une façon à eux d’être utile. Dans la ligue américaine, ça fait une grosse différence quand tu es un jeune joueur »,, explique, on le rappelle, le meilleur pointeur du Rocket de Laval.